AMD Ryzen 7 Pro 4750G против Ryzen 7 4700U
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 4700U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- На 77% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +10%
513
467
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +85%
4836
2616
Passmark CPU (одноядерный)
2745
2543
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +51%
20959
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +16%
1220
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +97%
8159
4137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|6 января 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 Pro 4750G или Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 7 Pro 4750G или Ryzen 9 3900X
- AMD Ryzen 7 Pro 4750G или Ryzen 7 3800X
- AMD Ryzen 7 Pro 4750G или Ryzen 5 3400G
- AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i7 1065G7
- AMD Ryzen 7 4700U или Ryzen 7 4800H
- AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i5 10300H
- AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i5 10210U
- AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i7 10710U