AMD Ryzen 7 Pro 4750G против Ryzen 7 4800U
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
- На 77% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
516
480
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +57%
4903
3129
Passmark CPU (одноядерный)
2727
2644
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +19%
20795
17414
Geekbench 5 (одноядерный)
1241
1154
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +37%
8188
5964
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|6 января 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Сайт AMD Ryzen 7 4800U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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