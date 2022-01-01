AMD Ryzen 7 Pro 4750G против Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Имеет на 88 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1217 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1332
Ryzen 7 5800X3D +13%
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
12979
Ryzen 7 5800X3D +15%
14908
Passmark CPU (одноядерный)
2716
2531
Passmark CPU (многоядерный)
20695
Ryzen 7 5800X3D +11%
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
1217
Ryzen 7 5800X3D +35%
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
7820
Ryzen 7 5800X3D +45%
11320
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2100 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|8
|-
|TGP
|65 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|24
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1