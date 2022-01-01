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AMD Ryzen 7 Pro 4750G против Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 Pro 4750G
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 4750G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Имеет на 88 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1217 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 Pro 4750G и Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 2100 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 8 -
TGP 65 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 Pro 4750G
1.13 терафлопс
Ryzen 7 5800X3D
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 24

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Комментарии

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