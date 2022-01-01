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AMD Ryzen 7 Pro 4750GE против Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
VS
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 Pro 4750GE на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 4750GE
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1206 и 1094 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750GE пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 Pro 4750GE и Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Lucienne
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 21x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2100 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 8 -
TGP 65 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 Pro 4750GE
1.13 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750GE Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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