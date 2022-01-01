AMD Ryzen 7 Pro 4750GE против Ryzen 7 5700U
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 Pro 4750GE на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 29% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750GE пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1277
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750GE +11%
10089
9051
Passmark CPU (одноядерный)
2730
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750GE +15%
18696
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
1209
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750GE +14%
7096
6243
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Lucienne
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2100 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|8
|-
|TGP
|65 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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