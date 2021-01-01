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AMD Ryzen 7 PRO 5850U против Ryzen 5 5600HS

AMD Ryzen 7 PRO 5850U
VS
AMD Ryzen 5 5600HS
AMD Ryzen 7 PRO 5850U
AMD Ryzen 5 5600HS

Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 PRO 5850U на 1.9 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600HS and 5850U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 PRO 5850U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 5600HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 PRO 5850U и Ryzen 5 5600HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.9 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 PRO 5850U Сайт AMD Ryzen 5 5600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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