Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 PRO 5850U на 1.9 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.