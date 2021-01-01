Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 Pro 5850U на 1.9 ГГц или Ryzen 5 Pro 5650U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.