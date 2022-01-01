AMD Ryzen 7 Pro 5850U против Ryzen 7 6800H
Что лучше: AMD Ryzen 7 Pro 5850U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
- На 67% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +7%
1496
Cinebench R23 (многоядерный)
8584
Ryzen 7 6800H +53%
13117
Passmark CPU (одноядерный)
3075
Passmark CPU (многоядерный)
17853
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
5981
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne U
|Rembrandt
|Сокет
|FP6
|FP7
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|1.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|768
|TMUs
|32
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|32 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|68.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1