Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 Pro 6850U на 2.7 ГГц или Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.