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AMD Ryzen 7 Pro 6850U против Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 7 Pro 6850U
VS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: AMD Ryzen 7 Pro 6850U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 6850U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 6850U
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 Pro 6850U и Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 20 апреля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Rembrandt
Сокет FP7 FP7
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 Pro 6850U
3.686 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 4 4

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 1260P или AMD Ryzen 7 Pro 6850U
2. Intel Core i7 11800H или AMD Ryzen 7 6800H
3. Intel Core i7 12700H или AMD Ryzen 7 6800H
4. AMD Ryzen 9 5900HX или AMD Ryzen 7 6800H
5. Apple M1 или AMD Ryzen 7 6800H
6. Intel Core i7 12800H или AMD Ryzen 7 6800H

Комментарии

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