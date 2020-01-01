AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 3 3300X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +4%
506
486
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +205%
7044
2312
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +2%
2712
2671
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +160%
32768
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
1266
Ryzen 3 3300X +1%
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +117%
12000
5528
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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