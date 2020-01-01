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AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3400G

AMD Ryzen 9 3900X
AMD Ryzen 9 3900X
VS
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 3900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 60 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +266%
7044
Ryzen 5 3400G
1923
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +15%
2712
Ryzen 5 3400G
2349
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +248%
32768
Ryzen 5 3400G
9423
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +212%
12000
Ryzen 5 3400G
3844

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3900X и Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза 499 долларов 149 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 24 8
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3900X Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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