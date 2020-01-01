AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- На 10% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +3%
506
489
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +83%
7044
3854
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +1%
2712
2675
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +79%
32768
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +2%
1266
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +75%
12000
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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