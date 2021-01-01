AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 5600G
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1320 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
512
Ryzen 5 5600G +14%
584
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +56%
7160
4576
Passmark CPU (одноядерный)
2778
Passmark CPU (многоядерный)
33305
Geekbench 5 (одноядерный)
1327
Ryzen 5 5600G +14%
1513
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +49%
11165
7517
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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