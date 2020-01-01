AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 1700X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 7 1700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1700X
- На 10% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +52%
506
333
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +117%
7044
3246
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +32%
2712
2047
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +114%
32768
15329
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +40%
1266
904
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +96%
12000
6127
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|2 марта 2017
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Сайт AMD Ryzen 7 1700X
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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