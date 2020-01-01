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AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 2700

AMD Ryzen 9 3900X
AMD Ryzen 9 3900X
VS
AMD Ryzen 7 2700
AMD Ryzen 7 2700

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700 and 3900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1305 и 1097 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +104%
7018
Ryzen 7 2700
3447
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +24%
2710
Ryzen 7 2700
2188
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +108%
32522
Ryzen 7 2700
15605
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +20%
1305
Ryzen 7 2700
1090
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +35%
11204
Ryzen 7 2700
8298

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3900X и Ryzen 7 2700

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 499 долларов 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3900X Сайт AMD Ryzen 7 2700
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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