AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 3800XT
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 7 3800XT с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
506
Ryzen 7 3800XT +3%
523
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +33%
7044
5277
Passmark CPU (одноядерный)
2712
Passmark CPU (многоядерный)
32768
Geekbench 5 (одноядерный)
1266
Ryzen 7 3800XT +6%
1340
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +34%
12000
8943
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
31 (56.4%)
24 (43.6%)
Всего проголосовало: 55
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