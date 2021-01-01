AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 5700U
Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1297 и 1159 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 86% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 15 vs 105 Ватт
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +4%
1304
1253
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +101%
18570
9249
Passmark CPU (одноядерный)
2724
Passmark CPU (многоядерный)
32834
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 3900X +13%
1293
1141
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +100%
11677
5832
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|12 января 2020
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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