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AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 5800

AMD Ryzen 9 3900X
VS
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 9 3900X
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 7 5800 с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 3900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Более чем на 30° C выше максимальная рабочая температура
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3900X
2743
Ryzen 7 5800 +27%
3480
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900X +21%
33449
Ryzen 7 5800
27552
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3900X и Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 12 января 2021
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 65°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3900X Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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