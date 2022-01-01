AMD Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 7700X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц или Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
- На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1327 баллов
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 17% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1303
Ryzen 7 7700X +51%
1965
Cinebench R23 (многоядерный)
18654
Ryzen 7 7700X +4%
19307
Passmark CPU (одноядерный)
2711
Passmark CPU (многоядерный)
32621
Geekbench 5 (одноядерный)
1326
Ryzen 7 7700X +66%
2204
Geekbench 5 (многоядерный)
12054
Ryzen 7 7700X +19%
14370
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Raphael
|Сокет
|AM4
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|3.8 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
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