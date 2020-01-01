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AMD Ryzen 9 3900XT против Ryzen 3 3200G

AMD Ryzen 9 3900XT
AMD Ryzen 9 3900XT
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT на 3.8 ГГц или Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 3900XT
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
  • Имеет на 60 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +411%
7379
Ryzen 3 3200G
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3900XT +27%
2787
Ryzen 3 3200G
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +351%
32667
Ryzen 3 3200G
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +330%
12392
Ryzen 3 3200G
2879

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3900XT и Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2020 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 499 долларов 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 24 4
Частота 3.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3900XT Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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