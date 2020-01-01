Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT на 3.8 ГГц или Ryzen 7 4700G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.