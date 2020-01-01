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AMD Ryzen 9 3900XT против Ryzen 7 4800H

AMD Ryzen 9 3900XT
AMD Ryzen 9 3900XT
VS
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 3900XT на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 3900XT
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
  • Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 3900XT пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +95%
7379
Ryzen 7 4800H
3793
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +71%
32667
Ryzen 7 4800H
19159
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 3900XT +14%
1314
Ryzen 7 4800H
1152
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +80%
12392
Ryzen 7 4800H
6876

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3900XT Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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