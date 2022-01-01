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AMD Ryzen 9 3900XT против Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 9 3900XT
VS
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 9 3900XT
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT на 3.8 ГГц или Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 3900XT
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 1309 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 3900XT
1367
Ryzen 7 5700G +11%
1514
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +31%
18428
Ryzen 7 5700G
14112
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3900XT
2798
Ryzen 7 5700G +18%
3296
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +34%
33028
Ryzen 7 5700G
24735
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 3900XT
1309
Ryzen 7 5700G +21%
1580
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3900XT +28%
12395
Ryzen 7 5700G
9689
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2020 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Cezanne
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.8 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 3.8 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU - 2000 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3900XT Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 24

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Комментарии

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