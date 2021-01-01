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AMD Ryzen 9 3950X против Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 9 3950X
VS
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 9 3950X
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X на 3.5 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 3950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1493 и 1306 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +138%
26738
Ryzen 5 5600G
11256
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3950X
2785
Ryzen 5 5600G +17%
3255
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +95%
39787
Ryzen 5 5600G
20444
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 3950X
1318
Ryzen 5 5600G +14%
1508
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +63%
12425
Ryzen 5 5600G
7610

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3950X и Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 25 ноября 2019 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 749 долларов 259 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 32 12
Частота 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 3.8 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45-65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 3950X
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3950X Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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