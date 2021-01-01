AMD Ryzen 9 3950X против Ryzen 7 5700G
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X на 3.5 ГГц или Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1296 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1396
Ryzen 7 5700G +10%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +85%
26291
14241
Passmark CPU (одноядерный)
2723
Passmark CPU (многоядерный)
38432
Geekbench 5 (одноядерный)
1284
Ryzen 7 5700G +22%
1561
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +63%
14421
8863
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|25 ноября 2019
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|749 долларов
|359 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 3950X
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1