Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 3950X vs Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 9 3950X против Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 9 3950X
AMD Ryzen 9 3950X
VS
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X на 3.5 ГГц или Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 3950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +55%
9120
Ryzen 7 5800X
5865
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3950X и Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 25 ноября 2019 8 октября 2020
Цена в момент релиза 749 долларов 449 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3950X Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800X или Ryzen 9 3950X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях