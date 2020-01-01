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AMD Ryzen 9 4900H против Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 9 4900H
AMD Ryzen 9 4900H
VS
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц или Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 4900H
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +31%
4343
Ryzen 5 4600H
3311
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +32%
19379
Ryzen 5 4600H
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 4900H +10%
1178
Ryzen 5 4600H
1071
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +56%
6777
Ryzen 5 4600H
4356

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 4900H и Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.3 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 30x
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 4900H Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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