AMD Ryzen 9 4900H против Ryzen 5 4600H
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц или Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 4900H +18%
521
443
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +31%
4343
3311
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 4900H +9%
2725
2491
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +32%
19379
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 4900H +10%
1178
1071
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +56%
6777
4356
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 4900H
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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