Что лучше: AMD Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.