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AMD Ryzen 9 4900H против Ryzen 7 5800U

AMD Ryzen 9 4900H
VS
AMD Ryzen 7 5800U
AMD Ryzen 9 4900H
AMD Ryzen 7 5800U

Что лучше: AMD Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800U and 4900H
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1408 и 1207 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +28%
11282
Ryzen 7 5800U
8832
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 4900H
1191
Ryzen 7 5800U +17%
1393
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 4900H и Ryzen 7 5800U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 19x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 0 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 4900H Сайт AMD Ryzen 7 5800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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