AMD Ryzen 9 4900H против Ryzen 7 5800U
Что лучше: AMD Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
- На 72% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1408 и 1207 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1279
Ryzen 7 5800U +9%
1400
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +28%
11282
8832
Passmark CPU (одноядерный)
2694
Passmark CPU (многоядерный)
18834
Geekbench 5 (одноядерный)
1191
Ryzen 7 5800U +17%
1393
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H +3%
7138
6910
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|19x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|0 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 4900H
|Сайт AMD Ryzen 7 5800U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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