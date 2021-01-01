AMD Ryzen 9 4900H против Ryzen 7 5800X
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 49% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 54 vs 105 Ватт
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1230 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
490
Ryzen 7 5800X +22%
599
Cinebench R20 (многоядерный)
4262
Ryzen 7 5800X +42%
6034
Passmark CPU (одноядерный)
2725
Ryzen 7 5800X +29%
3527
Passmark CPU (многоядерный)
19055
Ryzen 7 5800X +51%
28834
Geekbench 5 (одноядерный)
1240
Ryzen 7 5800X +38%
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
8816
Ryzen 7 5800X +18%
10420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|449 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 4900H
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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