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AMD Ryzen 9 4900H против Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 9 4900H
VS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 9 4900H
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: AMD Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 4900H
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1546 и 1223 балла
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 17% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 4900H
1297
Ryzen 7 6800H +16%
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H
11485
Ryzen 7 6800H +14%
13143
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 4900H
1234
Ryzen 7 6800H +26%
1558
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 4900H
7775
Ryzen 7 6800H +27%
9862
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 4900H и Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Rembrandt
Сокет FP6 FP7
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 32x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 45 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 32 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 4900H
н/д
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 4900H Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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