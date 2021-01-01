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AMD Ryzen 9 4900HS против Ryzen 5 5600U

AMD Ryzen 9 4900HS
VS
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 9 4900HS
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 4900HS на 3.0 ГГц или Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 4900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 4900HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1341 и 1177 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 4900HS
1238
Ryzen 5 5600U +10%
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS +47%
10938
Ryzen 5 5600U
7440
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 4900HS
1163
Ryzen 5 5600U +14%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS +26%
7309
Ryzen 5 5600U
5784

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 4900HS и Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 23x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 4900HS
н/д
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 4900HS Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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