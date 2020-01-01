AMD Ryzen 9 4900HS против Ryzen 7 4700U
Что лучше: AMD Ryzen 9 4900HS на 3 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 4700U на 2 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 4900HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 4900HS +7%
498
467
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS +64%
4297
2616
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 4900HS +5%
2665
2543
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS +43%
19760
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 4900HS +12%
1182
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS +82%
7529
4137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- Intel Core i9 10900K против AMD Ryzen 9 4900HS
- Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 9 4900HS
- AMD Ryzen 7 4800H против Ryzen 9 4900HS
- Intel Core i7 10850H против AMD Ryzen 9 4900HS
- Intel Core i9 10980HK против AMD Ryzen 9 4900HS
- Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 7 4700U
- AMD Ryzen 7 4800H против Ryzen 7 4700U
- Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i5 10210U против AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i7 10710U против AMD Ryzen 7 4700U