Что лучше: AMD Ryzen 9 4900HS на 3 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.