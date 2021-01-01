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AMD Ryzen 9 4900HS против Ryzen 7 5800HS

AMD Ryzen 9 4900HS
VS
AMD Ryzen 7 5800HS
AMD Ryzen 9 4900HS
AMD Ryzen 7 5800HS

Что лучше: AMD Ryzen 9 4900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800HS and 4900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1393 и 1218 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 4900HS и Ryzen 7 5800HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 28x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 4900HS Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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