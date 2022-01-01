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AMD Ryzen 9 4900HS против Ryzen 7 5800U

AMD Ryzen 9 4900HS
VS
AMD Ryzen 7 5800U
AMD Ryzen 9 4900HS
AMD Ryzen 7 5800U

Что лучше: AMD Ryzen 9 4900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800U and 4900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Ryzen 9 4900HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1436 и 1185 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 4900HS
1249
Ryzen 7 5800U +14%
1427
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS +36%
11116
Ryzen 7 5800U
8157
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 4900HS
2651
Ryzen 7 5800U +17%
3108
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS +4%
19599
Ryzen 7 5800U
18871
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 4900HS
1185
Ryzen 7 5800U +22%
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS +11%
7229
Ryzen 7 5800U
6519
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 4900HS и Ryzen 7 5800U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Cezanne
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 19x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU 1750 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 4900HS Сайт AMD Ryzen 7 5800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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