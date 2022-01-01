AMD Ryzen 9 4900HS против Ryzen 7 6800H
Что лучше: AMD Ryzen 9 4900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- На 22% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1546 и 1191 балл
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1254
Ryzen 7 6800H +20%
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
11085
Ryzen 7 6800H +19%
13143
Passmark CPU (одноядерный)
2645
Passmark CPU (многоядерный)
19627
Geekbench 5 (одноядерный)
1201
Ryzen 7 6800H +30%
1558
Geekbench 5 (многоядерный)
7362
Ryzen 7 6800H +34%
9862
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Rembrandt
|Сокет
|FP6
|FP7
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|768
|TMUs
|32
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|32 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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