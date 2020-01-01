Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 4900HS vs Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 4900HS против Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 4900HS
AMD Ryzen 9 4900HS
VS
AMD Ryzen 9 3950X
AMD Ryzen 9 3950X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 4900HS на 3 ГГц или десктопный Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3950X and 4900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
  • На 67% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS
4297
Ryzen 9 3950X +112%
9120
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS
19760
Ryzen 9 3950X +96%
38756
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 4900HS
7529
Ryzen 9 3950X +94%
14635

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 4900HS и Ryzen 9 3950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 25 ноября 2019
Цена в момент релиза - 749 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 36x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 105 Вт
Критическая температура 105°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 4900HS Сайт AMD Ryzen 9 3950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 3950X или Ryzen 9 4900HS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях