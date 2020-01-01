AMD Ryzen 9 4900HS против Ryzen 9 3950X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 4900HS на 3 ГГц или десктопный Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- На 67% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
- Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Ryzen 9 3950X +3%
511
Cinebench R20 (многоядерный)
4297
Ryzen 9 3950X +112%
9120
Passmark CPU (одноядерный)
2665
Ryzen 9 3950X +1%
2700
Passmark CPU (многоядерный)
19760
Ryzen 9 3950X +96%
38756
Geekbench 5 (одноядерный)
1182
Ryzen 9 3950X +8%
1275
Geekbench 5 (многоядерный)
7529
Ryzen 9 3950X +94%
14635
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|25 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|-
|749 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|105°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Сайт AMD Ryzen 9 3950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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