AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 5 3600XT
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
80
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1309 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
519
Cinebench R20 (многоядерный)
4071
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +26%
3585
2843
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +101%
38476
19107
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +24%
1621
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +63%
10900
6703
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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