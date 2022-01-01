AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 5 7600
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
89
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
54
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
67
68
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
75
72
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Имеет на 6 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2034 и 1715 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1602
Ryzen 5 7600 +16%
1860
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +55%
20988
13498
Passmark CPU (одноядерный)
3473
Passmark CPU (многоядерный)
34963
Geekbench 5 (одноядерный)
1724
Ryzen 5 7600 +19%
2049
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +29%
13209
10221
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Raphael
|Сокет
|AM4
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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