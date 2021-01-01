AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 7 2700
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
67
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
80
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
56
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
59
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 990 баллов
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Cinebench R20 (многоядерный)
3509
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +61%
3585
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +144%
38476
15772
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +62%
1621
1003
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +67%
10900
6515
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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