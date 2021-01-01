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AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 9 5900
VS
AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 9 5900
AMD Ryzen 7 2700X

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700X and 5900
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1048 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +46%
3585
Ryzen 7 2700X
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +117%
38476
Ryzen 7 2700X
17726
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +55%
1621
Ryzen 7 2700X
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +64%
10900
Ryzen 7 2700X
6630

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 19 апреля 2018
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 85°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900 Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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