AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 7 3750H
Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
79
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
89
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 90% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 849 баллов
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- На 46% ниже чем у Ryzen 9 5900 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Cinebench R20 (многоядерный)
1802
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +67%
3543
2122
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +349%
38164
8502
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +89%
1638
865
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +212%
10915
3495
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|1100 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen+
|Сокет
|AM4
|FP5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|24
|8
|Частота
|3.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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