AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 7 5700X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или Ryzen 7 5700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
91
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
69
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
85
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +6%
1582
1498
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +49%
20902
14020
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +2%
3397
3329
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +31%
34532
26362
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +4%
1698
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +32%
13072
9883
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Zen 3
|Номер модели
|-
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Сайт AMD Ryzen 7 5700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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