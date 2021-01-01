AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 7 5800HS
Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
- На 46% ниже чем у Ryzen 9 5900 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3522
Passmark CPU (многоядерный)
38683
Geekbench 5 (одноядерный)
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
7188
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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