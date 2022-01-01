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AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 9 5900
VS
AMD Ryzen 7 7700
AMD Ryzen 9 5900
AMD Ryzen 7 7700

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 5900
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2062 и 1715 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900
1602
Ryzen 7 7700 +20%
1915
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +19%
20988
Ryzen 7 7700
17700
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900
1724
Ryzen 7 7700 +20%
2073
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +3%
13209
Ryzen 7 7700
12779
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 7700

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 1 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Raphael
Сокет AM4 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да -

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900 -
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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2. AMD Ryzen 9 5900 или AMD Ryzen 9 5900X
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4. AMD Ryzen 7 7700 или AMD Ryzen 7 7700X
5. AMD Ryzen 7 7700 или Intel Core i7 13700
6. AMD Ryzen 7 7700 или AMD Ryzen 5 7600

Комментарии

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