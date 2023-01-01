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AMD Ryzen 9 5900 против Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 9 5900
VS
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 9 5900
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц или Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 5900
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2162 и 1715 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900
1584
Ryzen 7 7700X +26%
1994
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900 +6%
20933
Ryzen 7 7700X
19830
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900
3438
Ryzen 7 7700X +23%
4239
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900
34309
Ryzen 7 7700X +6%
36392
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900
1703
Ryzen 7 7700X +26%
2149
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900
13104
Ryzen 7 7700X +9%
14250
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Vermeer) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 12 8
Потоков 24 16
Частота 3.0 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.4 ГГц
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 45x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Сокет AM4 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5900
н/д
Ryzen 7 7700X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 70 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900 Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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