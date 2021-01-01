Что лучше: AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.