Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.